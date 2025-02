MP entra na justiça contra aumento na passagem de ônibus em Manaus Reajuste, de R$4,50 para R$5,00, passaria a valer a partir de sábado (15) Amazonas Record|Do R7 14/02/2025 - 14h01 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h01 ) twitter

O Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação na justiça para suspender o aumento da passagem de ônibus em Manaus (AM), de R$4,50 para R$5,00, que passaria a valer a partir de sábado (15).

De acordo com a promotoria do MP, a prefeitura de Manaus não apresentou um relatório técnico justificando o aumento da tarifa. Além disso, a prefeitura havia dito que o reajuste seria por conta da renovação da frota de ônibus, mas, segundo o MP, essa é uma obrigação do Poder Público municipal.

Agora, cabe ao Poder Judiciário acatar ou não o pedido do Ministério Público.