MP recomenda que Delegacias da Mulher funcionem 24 horas no Amazonas A medida tem como objetivo garantir suporte imediato em casos de violência contra a mulher Amazonas Record|Do R7 23/04/2025 - 20h29 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h29 )

O Ministério Público do Amazonas recomendou que as Delegacias da Mulher em Manaus (AM) e no interior do estado ofereçam atendimento 24 horas. A medida tem como objetivo garantir suporte imediato em casos de violência contra a mulher.

A procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, assinou a recomendação, que foi enviada à Secretaria de Segurança do Estado. Atualmente, apenas a delegacia do Parque 10 de Novembro opera 24 horas.

A recomendação busca também que os municípios do Amazonas tenham atendimento especializado por mulheres capacitadas, em resposta ao aumento de agressões e feminicídios. A expectativa é que a recomendação seja aceita para melhor proteger as vítimas de violência doméstica e agressões.