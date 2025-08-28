Mulher acompanhada de três crianças é assaltada em plena luz do dia
Caso aconteceu no bairro Petrópolis, em Manaus (AM)
Uma mulher com três crianças foi assaltada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus (AM). Câmeras de segurança registraram quando o criminoso desceu de uma motocicleta, abordou a vítima e fugiu levando o celular dela. O crime aconteceu em plena luz do dia. Os moradores da região relatam insegurança e medo de sair de casa. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o suspeito.