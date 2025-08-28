Logo R7.com
Mulher acompanhada de três crianças é assaltada em plena luz do dia

Caso aconteceu no bairro Petrópolis, em Manaus (AM)

Amazonas Record|Do R7

Uma mulher com três crianças foi assaltada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus (AM). Câmeras de segurança registraram quando o criminoso desceu de uma motocicleta, abordou a vítima e fugiu levando o celular dela. O crime aconteceu em plena luz do dia. Os moradores da região relatam insegurança e medo de sair de casa. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o suspeito.

