Mulher acompanhada de três crianças é assaltada em plena luz do dia Caso aconteceu no bairro Petrópolis, em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 28/08/2025 - 20h34 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h34 )

Uma mulher com três crianças foi assaltada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus (AM). Câmeras de segurança registraram quando o criminoso desceu de uma motocicleta, abordou a vítima e fugiu levando o celular dela. O crime aconteceu em plena luz do dia. Os moradores da região relatam insegurança e medo de sair de casa. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o suspeito.