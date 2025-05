Mulher busca abrigo em casa de amiga para fugir de companheiro agressivo Mesmo com a tentativa de fuga, o homem invadiu a residência e levou a mulher à força Amazonas Record|Do R7 23/05/2025 - 19h58 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher fugiu para a casa de uma amiga no bairro Alvorada, em Manaus (AM), para escapar do companheiro agressivo. Mesmo com a tentativa de fuga, o homem invadiu a residência e levou a mulher à força. A amiga da vítima conseguiu filmar toda a situação. A polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito, mas a justiça ainda não concedeu. A vítima agora está com familiares.