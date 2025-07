Mulher de 22 anos é presa com submetralhadora e fuzil em Jutaí (AM) A polícia, após denúncia anônima, encontrou na residência da suspeita as armas e 8 kg de maconha

Amazonas Record|Do R7 24/07/2025 - 20h44 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h44 ) twitter

