Mulher de 52 anos morre após ser atropelada por micro-ônibus no Novo Aleixo O corpo de Antônia Cantuário foi velado hoje (19); as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas Amazonas Record|Do R7 19/05/2025 - 20h22 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h22 )

Foi velado hoje (19) o corpo de Antônia Cantuário, de 52 anos, mulher que morreu após ser atropelada por um micro-ônibus no bairro Novo Aleixo, em Manaus. O crime aconteceu na madrugada de domingo (17). Segundo testemunhas, o motorista do micro-ônibus, conhecido da família, passou por cima de Antonia três vezes. Ele se entregou à polícia, mas as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.