Mulher desaparece após sair para encontrar namorado no porto de Tapauá (AM) A lancha do homem, que está foragido, foi encontrada no Rio Madeira com vestígios de sangue Amazonas Record|Do R7 21/07/2025 - 20h29 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h29 )

Uma mulher identificada como Antônia Silva, de 49 anos, desapareceu após ser vista indo ao porto de Tapauá (AM). Segundo a família, Antônia saiu de casa para encontrar o namorado, agora principal suspeito do crime. A lancha do homem, que está foragido, foi encontrada no Rio Madeira com vestígios de sangue. A polícia está em busca de Antônia e do suspeito.