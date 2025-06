Mulher é assaltada por bandidos armados no Parque 10, em Manaus Criminosos chegaram em uma moto, abordaram e roubaram a bolsa da vítima Amazonas Record|Do R7 25/06/2025 - 19h43 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h44 ) twitter

Uma mulher foi assaltada por dois homens em uma moto no bairro Parque 10, em Manaus (AM). O garupa desceu armado, roubou a bolsa da vítima e a ameaçou. Os moradores da região relatam aumento da criminalidade e falta de segurança, com as ruas desertas e pouco patrulhamento policial. Apesar de câmeras de segurança serem instaladas pela população, os equipamentos não impedem a ação dos criminosos.