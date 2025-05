Mulher é assaltada próximo à escola no bairro Petrópolis, em Manaus A vítima estava sozinha, mexendo no celular, quando o criminoso a abordou, pegou o aparelho e fugiu Amazonas Record|Do R7 21/05/2025 - 19h51 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h51 ) twitter

Uma mulher foi assaltada enquanto caminhava perto de uma escola no bairro Petrópolis, em Manaus (AM). O crime ocorreu em plena luz do dia e foi registrado por câmeras de segurança. A vítima estava sozinha, mexendo no celular, quando o criminoso a abordou, pegou o aparelho e fugiu. Os moradores da região relatam insegurança constante e pedem mais policiamento. A Polícia Civil está investigando o caso.