Mulher e cadeirante são presos por integrarem quadrilha especializada em assaltos

Durante uma operação policial na zona norte de Manaus (AM), quatro suspeitos foram detidos, incluindo uma mulher e um cadeirante, acusados de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a joalherias. A ação também resultou em uma troca de tiros, e um dos criminosos foi baleado. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros integrantes do grupo.