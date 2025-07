Mulher e dois filhos são sequestrados em Manacapuru (AM) As vítimas foram localizadas em Iranduba (AM) e ainda serão ouvidas Amazonas Record|Do R7 30/07/2025 - 20h05 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h05 ) twitter

Uma mulher e os dois filhos foram sequestrados na zona rural de Manacapuru (AM). e encontrados em Iranduba. As vítimas foram localizadas em Iranduba (AM) e ainda serão ouvidas. O veículo da família também foi recuperado e a Polícia Civil continua investigando o caso para entender as circunstâncias do crime e identificar os suspeitos.