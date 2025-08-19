Mulher é filmada ameaçando jovem com arma e acaba presa após vídeo viralizar Caso aconteceu em Carauari (AM) Amazonas Record|Do R7 19/08/2025 - 20h43 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h43 ) twitter

Uma mulher de 32 anos foi presa após agredir e ameaçar uma jovem com uma arma em Carauari (AM). A polícia tomou conhecimento do ocorrido depois que um vídeo da briga viralizou na internet. A agressora, que estava acompanhada de uma adolescente no momento da briga, foi encontrada em casa com a arma e munições. Ela responderá por posse ilegal de arma de fogo, ameaça, lesão corporal e corrupção de menores.