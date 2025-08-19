Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher é filmada ameaçando jovem com arma e acaba presa após vídeo viralizar

Caso aconteceu em Carauari (AM)

Amazonas Record|Do R7

Uma mulher de 32 anos foi presa após agredir e ameaçar uma jovem com uma arma em Carauari (AM). A polícia tomou conhecimento do ocorrido depois que um vídeo da briga viralizou na internet. A agressora, que estava acompanhada de uma adolescente no momento da briga, foi encontrada em casa com a arma e munições. Ela responderá por posse ilegal de arma de fogo, ameaça, lesão corporal e corrupção de menores.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.