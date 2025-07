Mulher é presa por abusar sexualmente do próprio filho de 5 anos em Eirunepé (AM) O caso foi denunciado pelo pai da criança ao Conselho Tutelar; a criança passou por exames e apresentou marcas de arranhões na genitália Amazonas Record|Do R7 01/07/2025 - 19h51 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 20 anos foi presa no município de Eirunepé, interior do Amazonas, suspeita de abusar sexualmente do próprio filho de 5 anos. O caso foi denunciado pelo pai da criança ao Conselho Tutelar. A criança passou por exames e apresentou marcas de arranhões na genitália. A mulher foi presa preventivamente e está à disposição da Justiça.