Mulher faz denúncia de violência doméstica durante palestra e agressor vai preso Ela relatou que uma amiga estava sofrendo ameaças e agressões do companheiro, que foi localizado e detido Amazonas Record|Do R7 19/08/2025 - 20h45 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h45 )

Uma mulher fez uma denúncia durante uma palestra da Polícia Civil sobre violência doméstica em uma escola de Presidente Figueiredo (AM). Ela relatou aos policiais que uma amiga estava sofrendo ameaças e agressões do companheiro. A polícia foi até a residência da vítima, de 30 anos, e confirmou a denúncia. O agressor foi localizado no bairro Morada do Sol e preso.