Mulher grávida morre após ter carro atingido por caminhonete na AM-070 Segundo informações, o veículo perdeu o controle na pista molhada, invadiu a contramão e colidiu com o carro da vítima Amazonas Record|Do R7 08/05/2025 - 19h52 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Amazonas, uma mulher grávida morreu em um acidente de trânsito na AM-070, entre Manacapuru e Iranduba.

O acidente envolveu uma caminhonete que perdeu o controle na pista molhada, invadiu a contramão e colidiu com o carro da vítima. A força do impacto destruiu ambos os veículos. O motorista da caminhonete fugiu do local e a polícia agora busca identificá-lo.

O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados, mas, infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.