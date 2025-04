Mulher reage a assaltante armado dentro de ônibus em Manaus Vítima teve o celular e um anel roubados, mas partiu para cima do criminoso Amazonas Record|Do R7 22/04/2025 - 20h03 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h03 ) twitter

Uma passageira reagiu a um assalto armado em um ônibus da linha 640, na zona centro-sul de Manaus (AM).

O suspeito, identificado como Diego, entrou no transporte coletivo e abordou a mulher, que estava com o celular na mão. Após a vítima entregar o aparelho e um anel para o criminoso, ela decidiu partir para cima dele, e os dois entraram em uma luta corporal. Quando o ônibus parou, o suspeito fugiu, mas a vítima acionou a polícia, que conseguiu localizá-lo. Ele foi preso em flagrante.

A reportagem também aborda o aumento do valor da passagem, que gerou insatisfação entre os passageiros devido à falta de segurança e condições precárias dos veículos. Entrevistas com usuários revelaram a indignação com a situação atual do transporte público na cidade, que enfrenta um aumento de R$ 24 mensais nas tarifas, sem melhorias aparentes na qualidade do serviço.