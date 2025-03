Mulheres agredidas por homens, na saída de show, falam pela primeira vez Vítimas relatam que os agressores ficaram muito alterados após acidente de trânsito Amazonas Record|Do R7 27/03/2025 - 11h39 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caso de agressão que chocou Manaus (AM) ganhou novas atualizações.

As vítimas, Vivian Malveira e Daiana Guedes, falam pela primeira vez sobre o incidente que ocorreu na noite de domingo (23), após um show no Distrito Industrial. Elas relatam a brutalidade das agressões físicas e verbais sofridas, destacando o impacto psicológico duradouro.

O agressor, Leonardo, já prestou depoimento e a polícia solicitou sua prisão preventiva. As investigações continuam, com três homens indiciados. As vítimas expressam sua dor e a necessidade de justiça, enquanto a sociedade acompanha o desenrolar deste caso que viralizou nas redes sociais.