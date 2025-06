Nova rede de esgoto deve beneficiar 28 mil pessoas no bairro Amazonino Mendes As obras, parte do programa ‘Trata Bem Manaus’, incluem a instalação de 30 mil metros de redes coletoras ligadas ao tratamento de esgoto PROURBIS Amazonas Record|Do R7 13/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A instalação de uma nova rede de esgoto no Conjunto Amazonino Mendes, em Manaus (AM), beneficiará diretamente 28 mil pessoas. As obras, parte do programa ‘Trata Bem Manaus’, incluem a instalação de 31 mil metros de redes coletoras e a conexão de residências ao sistema de tratamento de esgoto PROURBIS. A iniciativa possui conclusão prevista para 2033.