Oito policiais militares são presos suspeitos de integrar milícia em Manaus A milícia seria responsável por cometer roubos e extorsões em falsas operações Amazonas Record|Do R7 29/07/2025 - 20h45 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h45 )

O Ministério Público prendeu oito policiais militares suspeitos de integrar uma milícia em Manaus (AM). A ação cumpriu 16 mandados de busca e 9 de prisão. Um perito da Polícia Civil foi detido, mas liberado após colaborar com as investigações. A milícia seria responsável por cometer roubos e extorsões em falsas operações. A PM investiga a participação dos envolvidos e possíveis punições.