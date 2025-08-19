Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ônibus não consegue subir ladeira e atinge casa no bairro Flores, em Manaus

Os moradores da região relatam que a inclinação e a presença de areia tornam a subida perigosa

Amazonas Record|Do R7

Um ônibus atingiu uma casa e ficou atravessado em uma ladeira íngreme após o motorista perder o controle do veículo. O acidente aconteceu no bairro Flores, em Manaus (AM). Os moradores da região relatam que a inclinação e a presença de areia tornam a subida perigosa, o que resulta em frequentes incidentes. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi acionado.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.