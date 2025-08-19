Ônibus não consegue subir ladeira e atinge casa no bairro Flores, em Manaus
Os moradores da região relatam que a inclinação e a presença de areia tornam a subida perigosa
Um ônibus atingiu uma casa e ficou atravessado em uma ladeira íngreme após o motorista perder o controle do veículo. O acidente aconteceu no bairro Flores, em Manaus (AM). Os moradores da região relatam que a inclinação e a presença de areia tornam a subida perigosa, o que resulta em frequentes incidentes. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi acionado.