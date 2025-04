Operação Coletores 3 prende idoso suspeito de armazenar pornografia infantil em Manaus (AM) Homem de 65 anos foi flagrado com dispositivos eletrônicos contendo material ilegal durante ação da Polícia Federal no bairro Armando Mendes

Amazonas Record|Do R7 14/04/2025 - 20h53 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share