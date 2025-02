Operação policial apreende mais de uma tonelada de skunk em Manaus (AM) Droga seria distribuída no Nordeste do Brasil Amazonas Record|Do R7 28/02/2025 - 12h41 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação policial em Manaus (AM) resultou na apreensão de cerca de uma tonelada de maconha do tipo skunk. Os traficantes planejavam distribuir a droga em estados do nordeste do Brasil. A droga estava embalada em diversas cores para facilitar a distribuição. A rota do Alto Rio Negro foi identificada como um caminho usado para o transporte.

A Secretaria de Segurança Pública destacou a importância dessas operações para combater o tráfico, já que três toneladas de drogas foram apreendidas, apenas nesta semana.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos, com esforços conjuntos entre o Governo Federal e Estadual, incluindo investimentos em tecnologia e segurança.