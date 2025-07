Ossadas humanas são encontradas em possível cativeiro em Alvarães (AM) A suspeita é de que o local tenha sido utilizado por Alexsandro da Silva, ex-companheiro Ana Paula, que desapareceu com os dois filhos em Tefé (AM) Amazonas Record|Do R7 25/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia encontrou ossadas humanas em um possível cativeiro localizado em Alvarães (AM). A suspeita é de que o local tenha sido utilizado por Alexsandro da Silva, ex-companheiro Ana Paula, que desapareceu com os dois filhos em Tefé (AM). De acordo com informações preliminares, pelo menos oito ossadas foram encontradas no local. Uma análise irá revelar se os restos mortais são de Ana Paulo e dos filhos.