Padrasto é preso acusado de estuprar enteada e vizinha menores de idade Os crimes ocorreram quando as vítimas tinham 6 e 7 anos Amazonas Record|Do R7 25/07/2025 - 20h30 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 38 anos foi preso, em Manaus (AM), acusado de abusar sexualmente da enteada e de uma vizinha, ambas menores de idade. Os crimes ocorreram quando as vítimas tinham 6 e 7 anos. A prisão foi efetuada após uma denúncia do Conselho Tutelar, que tomou conhecimento dos fatos por meio da escola das crianças, após uma das vítimas contar sobre os abusos. O acusado responderá por estupro de vulnerável.