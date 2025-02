Pai e filha vítimas de deslizamento no bairro Redenção, em Manaus, são sepultados Tragédia ocorreu no domingo, dia 19; a esposa permanece em estado grave Amazonas Record|Do R7 22/01/2025 - 16h10 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h10 ) twitter

O funeral de Jeferson e da pequena Ester foi realizado no Centro Desportivo Comunitário, e ambos foram enterrados no Cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Tarumã, em Manaus (AM).

Em meio ao luto, a comunidade cobra por justiça e exige que mudanças sejam feitas nas áreas de risco.