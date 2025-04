Pai é preso por agredir brutalmente os filhos pequenos em Manaus As crianças, uma de 5 meses e a outra de 1 ano e 6 meses, foram resgatadas pela mãe, que estava trabalhando Amazonas Record|Do R7 15/04/2025 - 20h59 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), um pai foi preso por agredir brutalmente seus dois filhos pequenos, um bebê de 5 meses e outro de 1 ano e 6 meses.

As crianças foram deixadas pela mãe sob cuidados do ex-companheiro, enquanto ela trabalhava. Quando a mulher buscou os filhos na casa do homem, no bairro Novo Aleixo, encontrou as duas crianças bastante machucadas.

O suspeito, que estava sob efeito de álcool e drogas, foi preso em flagrante. A Polícia Civil investiga uma possível tentativa de homicídio devido à gravidade das agressões. Medidas protetivas foram solicitadas para garantir a segurança das crianças, que seguem internadas.