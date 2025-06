Parte de material furtado de UBS em construção é recuperado em Manaus Entre os itens, estão desde ares-condicionados até sacos de cimento Amazonas Record|Do R7 06/06/2025 - 19h51 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h51 ) twitter

Parte do material furtado de uma UBS, que está em construção no Monte das Oliveiras, em Manaus (AM), foi recuperada. Dois suspeitos foram presos, integrantes de um grupo criminoso composto por 9 indivíduos. O material furtado, desde ar-condicionados até sacos de cimento, foi avaliado em quase R$ 500 mil. A polícia investiga o caso e busca informações sobre os demais envolvidos.