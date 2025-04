Pessoas em vulnerabilidade arriscam a vida para levar drogas a outros países, mas acabam presas A campanha ‘Não Seja Mula’ busca conscientizar a população sobre os riscos e consequências desse crime Amazonas Record|Do R7 15/04/2025 - 18h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h48 ) twitter

A reportagem da semana do Amazonas Record explora o destino trágico de pessoas em situação de vulnerabilidade usadas por facções criminosas como mulas do tráfico. No Aeroporto Internacional de Manaus, a Polícia Federal enfrenta o desafio de combater o tráfico interestadual e internacional de drogas.

Com destaque para a apreensão de 600 quilos de entorpecentes e a atuação conjunta com o Ministério Público, a campanha ‘Não Seja Mula’ busca conscientizar a população sobre os riscos e consequências desse crime. A fiscalização rigorosa e o uso de tecnologias avançadas tornam quase impossível o transporte de drogas, mas a vulnerabilidade social ainda leva muitos a aceitar esse papel perigoso.