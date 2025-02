PF faz operação para investigar motociclistas flagrados agredindo agente

PF faz operação para investigar motociclistas flagrados agredindo agente Crime foi registrado pelas câmeras de segurança da rua Amazonas Record|Do R7 23/01/2025 - 15h34 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h34 ) twitter

Imagens registradas pelas câmeras de segurança da rua mostram um grupo de motociclistas e uma caminhonete retirando o policial do carro e espancando-o em plena avenida.

Uma operação com 22 agentes foi à casa dos investigados e apreenderam as motos e a caminhonete usadas no momento do crime. Os veículos serão enviados à perícia.

Ainda não se sabe qual é o motivo e o caso continua em investigação.