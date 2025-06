Polícia apreende 10 kg de skunk em embarcação perto de Coari (AM) A operação contou com a ajuda de um cão farejador, que detectou as drogas Amazonas Record|Do R7 17/06/2025 - 20h32 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais da Base Arpão apreenderam 10 kg de maconha do tipo skunk e 1 kg de cocaína escondidos em sacas de farinha dentro de uma embarcação. A operação, que aconteceu perto de Coari (AM), contou com a ajuda de um cão farejador, que detectou as drogas. A embarcação, vinda de Tabatinga (AM), foi interceptada no rio.