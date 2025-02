Polícia apreende materiais do Comando Vermelho após foguetório no Amazonas Além dos equipamentos utilizados pela facção, 51 pessoas foram presas no estado Amazonas Record|Do R7 12/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h51 ) twitter

Uma operação das forças de segurança do Amazonas apreendeu materiais e prendeu integrantes do Comando Vermelho no estado, após a comemoração do aniversário da facção, na noite de segunda-feira (10), com uma intensa queima de fogos.

Durante a operação, 51 pessoas foram presas e diversos equipamentos foram apreendidos pela polícia, entre eles caixas de fogos de artifício, drogas, balanças, armas, e até câmeras utilizadas para monitorar policiais em áreas dominadas pela facção.

As forças de segurança veem o foguetório como uma afronta à sociedade e à polícia.