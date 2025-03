Polícia busca empresário acusado de tentativa de feminicídio Fabrício Nunes é suspeito de disparar várias vezes contra o carro em que estavam sua ex-companheira e um amigo dela Amazonas Record|Do R7 25/03/2025 - 15h52 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h52 ) twitter

O caso de um empresário, suspeito de tentar matar sua ex-companheira e um amigo dela em Manaus, ganha destaque.

Fabrício Nunes, acusado de disparar várias vezes contra o carro das vítimas, está foragido e a polícia investiga o crime como passional, motivado por ciúmes após o término do relacionamento.

A blogueira envolvida relatou que a mãe do suspeito também estava presente no local do crime.

O delegado responsável detalha as investigações em andamento, enquanto a polícia busca capturar o empresário.