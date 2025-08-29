Polícia busca suspeito de agredir companheira com capacete em Manaus Outro procurado é Henrique Kennedy de Brito Rocha, suspeito de tentativa de feminicídio em Presidente Figueiredo (AM) Amazonas Record|Do R7 29/08/2025 - 20h40 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil procura Valcimar Cordeiro dos Santos, suspeito de agredir a ex-companheira com um capacete. O crime ocorreu no bairro Alvorada, em Manaus (AM), e a vítima sofreu uma fratura na coluna. Outro procurado é Henrique Kennedy de Brito Rocha, suspeito de tentativa de feminicídio em Presidente Figueiredo (AM). Denúncias podem ser feitas anonimamente para ajudar nas investigações.