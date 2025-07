Polícia busca suspeito que invadiu carro com ‘Chapolin’ em Manaus Lázaro Vieira de Almeida Júnior celular, bolsa e carteira que estavam dentro do veículo Amazonas Record|Do R7 23/07/2025 - 20h35 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h35 ) twitter

A polícia divulgou a imagem de Lázaro Vieira de Almeida Júnior, suspeito de furtar itens de um carro. O suspeito usou um dispositivo conhecido como ‘Chapolin’, que impede o travamento das portas. O crime ocorreu na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus (AM), e foram levados celular, bolsa e carteira da vítima. Lázaro já é investigado por furtos no bairro Flores. Informações podem ser enviadas à polícia, com garantia de sigilo.