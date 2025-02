Polícia busca suspeitos de roubos a ônibus em Manaus (AM) Imagens foram divulgadas para que se consiga chegar até os criminosos Amazonas Record|Do R7 31/01/2025 - 14h36 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h36 ) twitter

A polícia está em busca de três criminosos suspeitos de cometerem roubos em ônibus coletivos e, também, em rotas do Distrito Industrial em Manaus (AM).

De acordo com o delegado do Núcleo de Repressão a Roubos a Ônibus de Rotas de Manaus, os bandidos sempre agiam com violência, usando facas e armas de fogo para intimidar os passageiros.

As imagens dos criminosos foram divulgadas pela polícia com a intenção de obter qualquer informação que ajude a chegar até eles.