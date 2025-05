Polícia captura homem que matou madrasta e enteado a facadas em Manaus O suspeito, Jaime Jessé, que já havia sido condenado por tentativa de feminicídio, foi capturado antes de fugir para Mato Grosso Amazonas Record|Do R7 26/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h24 ) twitter

A polícia prendeu o suspeito de matar a madrasta e o enteado a facadas no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM). O crime ocorreu no começo de maio após a mulher, que era esposa do pai do suspeito, ter rejeitado um relacionamento amoroso com ele. O suspeito, Jaime Jessé, que já havia sido condenado por tentativa de feminicídio, foi capturado antes de fugir para Mato Grosso.