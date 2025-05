Polícia Civil realiza uma das maiores apreensões de cocaína do ano em Manaus Operação retirou de circulação mais de 200 kg da droga Amazonas Record|Do R7 15/05/2025 - 19h54 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil do Amazonas realizou uma das maiores apreensões de cocaína do ano, retirando de circulação mais de 200 kg da droga. A operação também resultou na prisão de Franciomar Júnior e Paulo Guilherme Lopes, flagrados descarregando 40 kg de cocaína de um veículo na zona sul de Manaus (AM). As drogas, identificadas com as letras ‘BCB’ e separadas por cores, vieram do Peru e seriam distribuídas na cidade.