Polícia investiga se incêndio no Beco Sucupira foi criminoso Uma mãe e um filho morreram queimados em uma das casas atingidas Amazonas Record|Do R7 14/02/2025 - 13h58 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h58 )

A Polícia Civil está investigando se o incêndio no Beco Sucupira, em Manaus (AM), foi criminoso. O incêndio atingiu sete casas e matou uma mãe e um filho, que morreram abraçados em uma residência.

Os corpos da mãe, Rafaela, e do filho, Patrick, serão velados no local. Os familiares e a comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças estão muito sentidos com a perda.