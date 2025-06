Polícia Militar realiza megaoperação no Viver Melhor, em Manaus Operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas e aumentar a tranquilidade dos moradores Amazonas Record|Do R7 05/06/2025 - 20h34 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h34 ) twitter

A Polícia Militar está realizando uma megaoperação no Conjunto Residencial Viver Melhor, em Manaus (AM), com o objetivo de combater o tráfico de drogas e aumentar a tranquilidade dos moradores. Quatro suspeitos foram presos e armas foram apreendidas. A operação, que não tem prazo para terminar, conta com a Cavalaria, a ROCAM e a Força Tática.