Polícia mira grupo responsável pelo transporte de drogas do Amazonas para São Paulo Durante a segunda fase da Operação 'Sampa', foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, além de busca e sequestro de bens Amazonas Record|Do R7 20/08/2025 - 20h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h40 )

A Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação ‘Sampa’, que tem como objetivo combater uma organização criminosa responsável pelo transporte de drogas do Amazonas para São Paulo. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, além de busca e sequestro de bens. A investigação, iniciada em agosto, já apreendeu mais de uma tonelada de drogas, entre elas maconha e cocaína.