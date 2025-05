Polícia pede ajuda para encontrar foragido que matou madrasta e adolescente Jesse Jaime Cancio de Paiva fugiu após matar as vítimas a facadas em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 13/05/2025 - 20h32 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h32 ) twitter

Um homem suspeito de matar a madrasta e o filho dela em Manaus (AM) está foragido. O crime aconteceu no bairro Jorge Teixeira, quando Jesse Jaime Cancio de Paiva matou a facadas Maria Aparecida, de 45 anos, e Gabriel Fernandes, de 17 anos. A Polícia Civil pede ajuda à população para localizar Jesse, que está com a prisão preventiva decretada por feminicídio e homicídio qualificado.