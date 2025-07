Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de tentativa de homicídio Crime aconteceu em São Gabriel da Cachoeira (AM) Amazonas Record|Do R7 16/07/2025 - 20h44 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h44 ) twitter

A polícia de São Gabriel da Cachoeira (AM) está em busca de Alcicley Ribeiro Vasconcelos Júnior, de 24 anos, suspeito de tentar matar um homem de 29 anos. A vítima foi esfaqueada, mas sobreviveu. A motivação do crime pode ter sido uma desavença. Alcicley possui uma extensa ficha criminal, incluindo tráfico e ameaça. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser enviadas à polícia pelo 181.