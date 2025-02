Polícia prende suspeito de alugar quitinete perto de delegacia para traficar drogas Homem distribuía cocaína a cerca de 1km do distrito policial Amazonas Record|Do R7 27/02/2025 - 13h38 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Através de uma denúncia anônima, a polícia prendeu um homem, suspeito de alugar uma quitinete a cerca de 1km da delegacia, para traficar drogas na Zona Sul de Manaus (AM). No local, foram encontrados 50 pacotes de cocaína no local.

Em depoimento, o homem afirmou que já recebia a droga embalada e fazia a distribuição. Ele foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas.