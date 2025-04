Polícia prende suspeitos de estupro e captura assassino foragido Dois homens foram detidos por pornografia infantil, enquanto outro foi capturado após quase 30 anos foragido por assassinato Amazonas Record|Do R7 03/04/2025 - 20h39 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h39 ) twitter

Em uma operação policial, dois homens foram presos por suspeitas de crimes graves. Um deles, de 36 anos, é acusado de estupro de vulnerável e violência doméstica, além de estar foragido. O outro, de 56 anos, foi encontrado com material de pornografia infantil e também é suspeito de estupro. Ambos estão à disposição da Justiça.

Em outro caso, após quase 30 anos foragido, Carlos Romero Vieira Pereira foi capturado em Manaus (AM). Ele era procurado pelo assassinato do auditor fiscal José Raimundo Aras, ocorrido em 1996. O crime foi motivado pela recusa do auditor em participar de um esquema de sonegação de impostos. Carlos vivia como empresário em Manaus e agora deve cumprir sua pena.