Polícia prende três pessoas e apreende drogas em sacos de fibra no centro de Manaus (AM) Operação da PM é consequência do vídeo em que usuários de droga aparecem em uma fila para pegar entorpecente Amazonas Record|Do R7 04/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h46 )

No centro de Manaus (AM), em uma região conhecida como Boca da Onça, ao lado do do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, a polícia prendeu três pessoas e apreendeu drogas escondidas em sacos de fibra.

Essa é a segunda operação feita após o vídeo em que usuários fazem uma fila para pegar droga viralizar na rede.