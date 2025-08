Policial suspeito de matar universitário é preso em Manaus O agente Miquéias Costa de Souza é acusado de ter envolvimento na morte de Marco Aurélio Castro, que aconteceu em 2023 Amazonas Record|Do R7 01/08/2025 - 20h20 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h20 ) twitter

Foi preso um dos policiais suspeitos de envolvimento na morte do universitário Marco Aurélio Castro, que aconteceu em 2023 na zona norte de Manaus (AM). O agente preso foi identificado como cabo Miquéias Costa de Souza. O segundo suspeito, um tenente, ainda está foragido. O pai e a mãe de Marco Aurélio expressaram a dor pela morte do filho e o desejo de exoneração e punição dos envolvidos.