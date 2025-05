Possível casal que assassinou jogador é encontrado morto com sinais de tortura Os corpos foram jogados de um carro na rua por criminosos que fugiram após disparar várias vezes Amazonas Record|Do R7 22/05/2025 - 20h05 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi encontrado morto na zona norte de Manaus (AM) com sinais de tortura. Os corpos foram jogados de um carro na rua por criminosos que fugiram após disparar várias vezes. A polícia investiga a ligação do crime com o assassinato do jogador de futebol Ezequias Júnior, que aconteceu na noite de ontem (21).