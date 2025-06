Professor de biologia tenta matar diretor de escola com faca Segundo informações, o professor estaria sob efeito de crack e cocaína; caso aconteceu na zona rural de Manacapuru (AM) Amazonas Record|Do R7 02/06/2025 - 19h19 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h19 ) twitter

Em uma escola na zona rural de Manacapuru (AM), um professor de biologia, sob efeito de crack e cocaína, invadiu a sala do diretor e o atacou com uma faca. Segundo o agressor, identificado como Ribamar Alves, ele estaria sendo perseguido pelo gestor devido a uma suposta suspeita de assédio. O professor foi contido por funcionários e preso em flagrante por tentativa de homicídio.