Projeto 'Órfãos do Feminicídio' acolhe filhos que perderam a mãe para o feminicídio Iniciativa da Defensoria Pública do Amazonas oferece suporte jurídico, psicológico e social a mais de 130 crianças e adolescentes Amazonas Record|Do R7 13/05/2025 - 20h34 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h34 )

O projeto ‘Órfãos do Feminicídio’, criado pela Defensoria Pública do Amazonas, oferece suporte jurídico, psicológico e social a crianças e adolescentes que perderam a mãe para o feminicídio. Com mais de 130 pessoas atendidas, a iniciativa busca não apenas justiça, mas também cuidado e acolhimento. Uma das vítimas acolhidas pelo projeto aos 13 anos hoje é estagiária na Defensoria, o que mostra que é possível recomeçar com apoio e respeito.