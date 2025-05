Quatro adolescentes são assaltados no conjunto Riacho Doce 3, em Manaus Câmeras de segurança registraram quando dois homens em uma motocicleta abordaram e levaram os celulares dos jovens Amazonas Record|Do R7 30/05/2025 - 20h39 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h39 ) twitter

Quatro adolescentes foram assaltados no conjunto Riacho Doce 3, em Manaus (AM). Câmeras de segurança registraram quando dois homens em uma motocicleta abordaram e levaram os celulares dos jovens. O garupa, que estava armado, ainda intimidou um motorista que passou pelo local no momento.